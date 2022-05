Per la prima volta su strada la Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae, in un viaggio tra il mare e la montagna che ha visto impegnate entrambe le varianti, coupé e roadster, sulle strade di Emilia Romagna e Marche. La Ultimae in edizione limitata di 350 coupé e 250 roadster rende omaggio all’iconico V12 aspirato e concentra l’essenza più pura di tutte le versioni Aventador. La Ultimae, i cui esemplari sono stati tutti venduti e la cui produzione terminerà nei prossimi mesi, è il gran finale del tradizionale motore a combustione V12 ed è l’Aventador definitiva in tutti i sensi.

L’ultima Aventador Ultimae coupé, con un progetto senza precedenti, il 19 aprile scorso è stata venduta all’asta per 1,6 milioni di dollari insieme ad un NFT 1:1 della stessa creato dagli iconici artisti contemporanei Krista Kim e Steve Aoki.