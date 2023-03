Per più di un giovane su due il lavoro è fonte di ansia e stress

Stress, burn out, e anche ripercussioni fisiche. Sono gli effetti del lavoro per circa sei giovani su dieci. Più di uno su due, dunque, ha sofferto di problemi emotivi e, nel 13% dei casi, corporei, a causa del proprio impiego. “Ansia, stress e nervosismo condizionano pesantemente la vita lavorativa degli under 35”, ha sottolineato Maria Cristina Pisani, presidente del Cng (Consiglio Nazionale dei Giovani), in occasione della presentazione presso la sede del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale dei risultati dell'Osservatorio WellFare.

L'Osservatorio, discusso all'interno del primo incontro 'I Giorni del Benessere', un progetto di Cng volto a favorire percorsi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione per il benessere delle giovani generazioni, è una piattaforma di ascolto diretto con creata dal Cng per offrire alle istituzioni una riflessione sulle criticità legate alla salute mentale, relazionale, sociale, fisica e creativa degli under 35 italiani.

E i risultati dell'indagine, svolta su un campione di circa 300 lavoratori dai 15 ai 35 anni provenienti da tutta Italia, con diversi livelli di scolarizzazione e diverse professionalità, sono eloquenti: i giovani occupati lamentano esaurimento emotivo, ansia e molta pressione per il carico di richieste di lavoro che arriva sui dispositivi mobili personali, evidenziando così anche le problematiche legate al diritto alla disconnessione.

Varie le motivazioni dietro questo forte disagio. Sostanzialmente riconducibili, come spiega Pisani, alla "pressione sociale dovuta alle aspettative degli altri", ambito su cui i social media hanno avuto un "impatto estremo e una grande responsabilità", e alle caratteristiche della “società dei record straordinari, raccontati come ordinari, che crea una pericolosa distopia tra il reale e il percepito, che può portare ad una serie di problematicità di salute mentale". Infatti "la paura del giudizio, le aspettative e il senso di inadeguatezza sono tra i principali motivi riportati come cause legate al senso di ansia, così come le incertezze per il proprio futuro e le scadenze impellenti nello studio e nel lavoro", specifica la presidente del Cng.

"Purtroppo - sottolinea ancora - i recenti casi di cronaca ne sono una drammatica testimonianza. Dalla nostra indagine risulta che negli ultimi anni ben quattro giovani su dieci si sono rivolti a uno psicologo e altri due stanno pensando di contattarlo. Un segnale positivo che ci spinge ancora di più a non lasciare sole le nuove generazioni e costruire insieme a loro delle strategie di supporto integrato.”

Dall'Osservatorio emergono infatti anche delle indicazioni, che potranno essere tradotti in proposte: il 20% degli intervistati chiede una maggiore flessibilità sugli orari lavorativi e una gestione del lavoro orientata agli obiettivi piuttosto che al numero di ore. Inoltre, il 19% vorrebbe attività di supporto alla gestione delle pressioni quotidiane, il 14,1% misure di prevenzione per il benessere psicofisico e il 13,9% suggerisce il supporto alla maternità.