Per questo Natale scegli api e biodiversità

Natale è sempre più vicino e trovare un regalo originale è sempre una grande sfida. Hai mai pensato di regalare la sostenibilità? Grazie a 3Bee è possibile regalare un alveare e gustare miele 100% italiano, genuino e artigianale, chiara espressione del territorio in cui viene prodotto.

Generare un impatto positivo e concreto sull’ambiente

L’idea arriva da 3Bee, startup nata con l’obiettivo di aiutare con la tecnologia gli apicoltori a curare al meglio le api per preservarne lo stato di salute e migliorarne la qualità di vita. La tecnologia 3Bee è diventata un alleato fondamentale per molti apicoltori. Dal 2017, anno della sua fondazione, la startup ha dotato quasi 3 mila apicoltori di un sistema di analisi e monitoraggio dell’alveare, permettendo loro di intervenire in modo rapido e mirato sulle api e di ottimizzare il lavoro. In particolare, i sistemi 3Bee sono dotati di sensori bio-mimetici per il monitoraggio di peso, temperatura interna ed esterna, umidità e intensità sonora.

Perché le api sono così importanti per l’uomo e per il pianeta?

Le api, volando di petalo in petalo per raccogliere nettare, polline, acqua e propoli, ricamano fili invisibili tra i fiori. Dalla loro azione quotidiana di impollinazione, del resto, dipendono quasi l’80% delle specie vegetali spontanee, che ammontano approssimativamente a 350 mila contro le sole 200 coltivate, e più del 70% del cibo che consumiamo ogni giorno. Quando parliamo di api, quindi, non possiamo non parlare di biodiversità.

Un gesto d’amore per l’ambiente e un dono prezioso per il Natale

Regalare un alveare 3Bee significa sostenere gli apicoltori che si prendono cura ogni giorno delle api e contribuire alla preservazione della biodiversità.

Il destinatario del regalo riceverà un certificato personalizzato e le credenziali per accedere all’app 3Bee dove potrà seguire lo sviluppo e la crescita delle api per un anno intero grazie a foto e video caricati direttamente dall’apicoltore. Infine, al termine della stagione apistica riceverà direttamente a casa il miele prodotto dalle api adottate: miele 100% italiano e artigianale. Sono moltissimi gli apicoltori tecnologici di 3Bee, distribuiti in tutta Italia, che offrono oltre 40 varietà di mieli tipici della Penisola Italiana, da quelli più tradizionali fino a quelli più rari.