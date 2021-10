Volvo, entro 2021 Ipo al Nasdaq Stoccolma, punta a raccogliere 2,5 mld

Dopo avere registrato nei primi sei mesi dell'anno vendite record a livello globale, Volvo Cars annuncia il ritorno in borsa con una Ipo di azioni di classe B al Nasdaq Stockholm, attraverso l'emissione di nuovi titoli per un valore sitmato in circa 25 miliardi di corone svedesi (2,46 miliardi di euro) e la possibile cessione di una quota del principale azionista, il gruppo cinese Geely, mentre gli investitori istituzionali svedesi Ams e Folksam - attualmente al 2,2% del capitale con azioni privilegiate - dovrebbero mantenere una presenza. Lo sbarco in Borsa prevede due fasi distinte, ovvero un'offerta al pubblico riservata a Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia, e un'offerta agli investitori istituzionali sia in Svezia che all'estero

L'Ipo - si spiega in una nota - punta a "supportare la trasformazione dell'azienda e la sua continua crescita,"così da "diversificare la base di proprietà di Volvo Cars". Geely Sweden – una consociata interamente controllata di Zhejiang Geely Holding Co Ltd. che ha acquisito Volvo Cars nel 2010 – intende comunque rimanere il principale azionista dell'azienda e permetterà a Volvo Cars di " beneficiare della cooperazione all'interno dell'ecosistema Geely, fornendo preziose sinergie di mercato e di scala".

L'ad Håkan Samuelsson parla di "un traguardo importante per la nostra azienda" e invita "gli investitori svedesi e internazionali a partecipare alla nostra crescita futura e alla creazione di valore. La decisione di procedere con un'IPO contribuirà a rafforzare il nostro marchio e ad accelerare la nostra strategia di trasformazione, verso la piena elettrificazione, le relazioni dirette con i consumatori e il prossimo livello di sicurezza. Ciò consentirà all'azienda di fornire volumi, ricavi e redditività in continua crescita".L'operazione segna un netto successo per Geeely, la Holding cinese che nel 2010 aveva acquistato da Ford il pieno controllo del marchio svedese per appena 1,8 miliardi di dollari.

In questo decennio il gruppo cinese ha investito in Volvo Cars più di 11 miliardi di dollari, finanziando una modernizzazione della gamma , l'evoluzione verso la rapida elettrificazione dell'offerta e l'apertura di fabbriche in Cina che hanno aiutato il brand a rispondere alla crescente richiesta dei consumatori locali.

Nei primi sei mesi di quest'anno, Volvo ha realizzato un profitto di 13,24 miliardi di corone svedesi più del doppio de 5,52 miliardi di utile realizzato nello stesso periodo del 2019, prima dello scoppio della crisi coronavirus. Secondo gli analisti Volvo - che già nei mesi scorsi aveva anticipato il possibile sbarco in Borsa - potrebbe utilizzare il denaro raccolto dall'IPO per sostenere la strategia che dovrebbe trasformare il brand in produttore di auto 100% elettriche entro il 2030, con la costruzione in Europa di una gigafactory di batterie entro il 2026.