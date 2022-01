Secondo i dati del 2021 di Transparency International sull'indice di percezione della corruzione, l'Italia guadagna tre punti e compie un balzo di 10 posizioni in classifica. Il Nostro Paese nel ranking che dà conto della reputazione di 180 paesi si attesta in 42esima posizione mentre in precedenza era 52esima. Danimarca e Nuova Zelanda al vertice della classifica.