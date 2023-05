Perché Biden salva i criteri ESG dei fondi pensione?

Il presidente Biden ha posto per la prima volta il veto a un disegno di legge che avrebbe abrogato una legge del Dipartimento del Lavoro che consentiva ai gestori di fondi pensione di considerare i principi ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle loro decisioni di investimento.

“Non potevano prendere in considerazione gli investimenti che sarebbero stati influenzati dal clima, influenzati dagli stipendi eccessivi dei dirigenti. Ed è per questo che ho deciso di porre il veto. Ha senso porre il veto”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti.

Dal canto loro, i Repubblicani hanno intensificato i loro attacchi agli ESG dopo il crollo della Silicon Valley Bank, mettendo in luce il rischio di politicizzare gli investimenti, danneggiando le prestazioni finanziarie.

Anche nei Democratici ci sono state delle tensioni: due senatori di peso del Partito Democratico, Joe Manchin e Jon Tester, hanno votato insieme ai Repubblicani per eliminare i criteri socialmente responsabili dai fondi pensione. Gli investimenti ESG sono diventati molto popolari negli ultimi anni: secondo Morningstar, nel 2021 sono stati versati circa 69 miliardi di dollari in questi fondi, un record annuale e circa il triplo dell'importo nel 2019. Tuttavia, gli afflussi sono diminuiti in modo significativo nel 2022 - a 3,1 miliardi di dollari - in un anno in cui azioni e obbligazioni sono state colpite e l'ampio universo dei fondi statunitensi ha visto il più grande esodo degli investitori mai registrato.

Il regolamento ESG, chiamato “Prudence and Loyalty in Selecting Plan Investments and Exercising Shareholder Rights”, consente ai gestori del piano pensionistico di considerare il cambiamento climatico, l’inclusività e altri fattori ESG quando selezionano le opzioni di investimento ed esercitano i diritti degli azionisti, incluso il voto per delega per i titoli detenuti dal piano.

L'American Retirement Association, l’associazione dei pensionati americani, ha applaudito la scelta di Biden di mettere il veto ad una misura che avrebbe minato la capacità dei gestori finanziari di considerare liberamente i migliori interessi dei possessori dei fondi pensioni, salvaguardando al tempo stesso il bene del Pianeta e dei suoi abitanti.