Perché conviene scegliere il noleggio a lungo termine senza anticipo

Milano, 11 giugno 2021. Il noleggio lungo termine senza anticipo sta conquistando un pubblico sempre più grande, incluso quello dei privati. Ma cosa rende questa soluzione davvero conveniente per l’automobilista e come riconoscere le proposte più vantaggiose? Ecco le informazioni che permettono di compiere la scelta giusta.

Inizialmente riservato a professionisti e imprese, il noleggio a lungo termine è divenuto un riferimento nel campo della mobilità, coinvolgendo anche i privati. Le proposte senza anticipo, note anche come “anticipo zero”, permettono all’automobilista di disporre di un veicolo nuovo rispondente alle proprie esigenze senza per questo gestire una spesa iniziale. A ciò vanno ad aggiungersi quelle prerogative vincenti che hanno deciso la popolarità del noleggio a lungo termine.

All’interno del canone sono raccolti gli oneri assicurativi, manutenzione (sia quella ordinaria che straordinaria), soccorso stradale. Il cliente evita un investimento di capitali e i fenomeni legati alla svalutazione del veicolo.

Il principale svantaggio del noleggio senza anticipo è il canone mensile più alto nel raffronto con i tradizionali contratti di NLT. Gli altri aspetti contrattuali rimangono essenzialmente immutati. Non va sottovalutata un’ulteriore opportunità, destinata a quanti scelgono i migliori operatori del settore (come Auto No Problem): l’anticipo variabile. È la possibilità di definire, sulla scorta delle condizioni economiche, l’entità dell’importo iniziale.

Auto No Problem è infatti uno dei principali operatori nel campo del noleggio a lungo termine. Seguendo un approccio Customer-Centric, fornisce soluzioni di mobilità in grado di intercettare le necessità del cliente. La valutazione del livello di soddisfazione raggiunto è un ulteriore tratto distintivo.

L’auto può essere personalizzata sotto ogni aspetto, così da configurare il veicolo che interpreta perfettamente le proprie necessità. Non ci sono solo auto con alimentazione tradizionale (benzina e diesel), ma anche veicoli green: auto ibride, elettriche, a metano e GPL.

Sono messe a disposizione innovative modalità di pagamento pay per use , offerte particolarmente vantaggiose e persino opzioni di noleggio lungo termine con chilometri illimitati.

All’interno della proposta di Auto No Problem figurano inoltre tutti i principali top brand del mercato: da Audi Noleggio Lungo Termine a Jeep, da Mercedes Noleggio Lungo Termine a Volskwagen, passando per BMW Noleggio Lungo Termine, Volvo, Alfa Romeo, Ford e Land-Rover.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency