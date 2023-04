Perché la Federal Reserve è preoccupata per la denatalità?

Il tasso di crescita della popolazione in Europa viaggia costantemente verso lo zero da circa un decennio, e un nuovo rapporto della Federal Reserve di St. Louis stima che la popolazione europea abbia raggiunto il suo picco.

“L'era della rapida crescita della popolazione sta volgendo al termine”, scrivono gli economisti della Federal Reserve, Amy Smaldone e Mark L.J. Wright. Aggiungono che alla fine di questo secolo, il mondo nel suo complesso inizierà a spopolarsi, secondo i dati delle Nazioni Unite.

I tassi di natalità sono ben al di sotto del livello di sostituzione in Europa, Stati Uniti, Cina, Corea, Giappone e molte altre nazioni. Come pianeta, il nostro tasso di fertilità totale è a 2,3 bambini per donna, che è appena al di sopra della sostituzione, e sta diminuendo costantemente.

Quali sono le conseguenze? Secondo gli economisti della Fed, “il calo della fertilità e l'aumento della durata della vita hanno portato a un rapido invecchiamento della popolazione": l’aspettativa di vita nel mondo è passata da circa 46 anni nel 1950 a quasi 72 anni oggi.

La percentuale di popolazione in età lavorativa si sta già riducendo e, in Europa e negli Stati Uniti, il numero di persone in età lavorativa ha già raggiunto il picco. Ogni anno, per il prossimo futuro, il numero di lavoratori si ridurrà costantemente seguendo lo stesso trend dell’invecchiamento della popolazione.

Gli Stati Uniti e l'Europa possono, per un breve periodo, compensare il calo delle nascite con l’apporto delle migrazioni, ma questo diventa ogni anno più difficile con la crescita della popolazione che si riduce anche nei paesi in via di sviluppo.

Tutto ciò ricadrà sulle finanze pubbliche e sui sistemi di welfare dei Paesi occidentali. A ciò si aggiunge la digitalizzazione che andrà ad influire sul mondo del lavoro, che a causa della demografia, vedrà sempre meno occupati specializzati.

“È probabile che le prestazioni pensionistiche e sanitarie saranno sotto pressione con una base imponibile in contrazione”, avvertono gli economisti della Fed. “L’età per andare in pensione probabilmente continuerà a salire. Un numero crescente di giovani avrà bisogno di prendersi cura degli anziani a meno che questi servizi non possano essere automatizzati, ma allo stesso tempo l'automazione può comportare cali significativi della qualità dell’assistenza erogata. E con meno giovani per innovare e diventare imprenditori, il ritmo del cambiamento tecnologico potrebbe rallentare”.