Perfexia, L’Aquila: “Health Insights, la piattaforma che abilita e supporta il Governo Clinico digitale della salute”

Big Data Analysis, Business Intelligence e IA, la tecnologia come valore aggiunto per le Regioni, aziende ospedaliere e aziende sanitarie

Carsoli – L’Aquila, 23/06/2023 “Big Data Analysis, Business Intelligence e IA, applicate in ambito sanitario, rappresentano la chiave di volta per rendere la Sanità più efficiente, efficace ed accessibile”, spiega Danilo Lucangeli, Presidente di PERFEXIA con sede a Carsoli, in provincia dell’Aquila. “L’impiego di queste tecnologie in ambito clinico, offerto dalla piattaforma Health Insights, apporta notevoli vantaggi per velocizzare le procedure, supportare i medici nel loro lavoro, offrire cure migliori e ridurre i costi dell’assistenza sanitaria, anticipando gli eventi e supportando la Clinical Governance. Health Insights è un framework analitico che poggia su un modello innovativo di warehousing, ottimizzato per il Big Data Analytics, studiato e messo a punto in precedenti nostri progetti”.

PERFEXIA nasce nel 2003, con la volontà di sviluppare soluzioni con forti contenuti innovativi per lo sviluppo e la progettazione di sistemi applicativi complessi basati su Sistemi di Intelligenza Artificiale. Perfexia si propone sul mercato come unico referente per accompagnare passo dopo passo il cliente nel mondo della rete, attraverso servizi di consulenza e sviluppo di applicativi nei seguenti ambiti tecnologici: Knowledge Management; Big Data e Business Intelligence, Intelligenza Artificiale.

“Lo scopo principale di Health Insights è quello di utilizzare al massimo i dati raccolti dai numerosissimi erogatori di servizi di salute, siano essi dati strutturati, semi-strutturati o non-strutturati. Diverse componenti tecnologiche trattano i differenti dati nella maniera opportuna per consentirne l’accesso, l’analisi e la visualizzazione, aiutando così il management a controllare le prestazioni dell’azienda e a prendere decisioni migliori”, prosegue Lucangeli. “Obiettivo principale, ma non unico, è la ricostruzione trasversale della storia di salute di ogni singolo cittadino e quindi di ogni aggregazione superiore o clusters. Health Insights facilita l’accesso a moli di dati vastissime, utilizzando filtri su variabili strutturate, ma anche ricerche in linguaggio naturale. Estrae conoscenza nascosta tramite potenti algoritmi di Intelligenza Artificiale e funzionalità di Text Mining che permettono di trasformare i dati in preziose informazioni che consentono la comprensione dei fenomeni e promuovono il raggiungimento ed il mantenimento di elevati standard assistenziali”.

“Health Insights, unica nel suo genere oggi in Italia, offre potenzialità di analisi e prestazioni di accesso ai dati inarrivabili con le tradizionali tecnologie di gestione dati, aprendo finestre di osservazione uniche ed inedite sui fenomeni che caratterizzano la storia clinica dei pazienti, permettendo di riclassificare i protocolli sanitari, dunque l’analisi dei percorsi di cura ed il loro monitoraggio”, sottolinea Lucangeli. “E’ un validissimo supporto alle decisioni per i medici, ed un “salva vita ospedaliero” nei Pronto Soccorsi: la piattaforma attraverso degli Automata pre addestrati, in una frazione di secondi, comunica l’anamnesi del paziente al medico, trasferendo tutte le informazioni sanitarie che possono aiutarlo per una corretta e veloce diagnosi di patologia e una adeguata procedura sanitaria”.

La società Around Italy Consulting di Roma si occupa delle attività di ufficio stampa e marketing.

Contatti: http://www.perfexia.it/