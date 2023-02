Perretta (Axa Italia): "Non interessati a gestire una banca, per Mps va cercata soluzione migliore"

"Axa non è interessata a gestire una banca e spera che per il futuro del Monte dei Paschi di Siena possa essere trovata la soluzione migliore per continuare la partnership in essere". E' quanto ha dichiarato Antimo Perretta, Chief Executive Officer European Markets e Presidente Board di Axa Italia, nel corso la conference call sul tema Mps, istituto nel quale Axa è il secondo azionista dopo il ministero dell'Economia.

"La partnership con Mps è iniziata 14 anni fa. Lavora molto bene, ha avuto alti e bassi, ma ora i ruoli sono chiari. Axa ha aiutato Mps nell'aumento di capitale. La nostra posizione - ha continuato - è di partner, siamo con il dipartimento del Tesoro, il ministro delle Finanze, per cercare la soluzione migliore per il futuro della banca, che è un player forte in Italia, così da poter continuare la nostra collaborazione. Speriamo che la banca sarà messa nelle mani migliori per continuare questa partnership", ha concluso Perretta.