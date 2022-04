Persano (Compendium): 'In questo momento di crisi fondamentale apporto banche e Pnrr'

"Proprio in questo periodo di crisi è importante l’apporto delle banche e del Pnrr, con tutto il dispiegamento di risorse, per poter porre una risoluzione a quello che si sta verificando". Lo ha dichiarato Angela Persano, Head of Finance and Controlling di Compendium, a margine del Financial Forum 2022 che si è tenuto a Roma.

"Viviamo un momento storico veramente molto importante - ha proseguito Persano - che non ha eguali, praticamente da 100 anni a questa parte. Viviamo in un periodo tridimensionale, un periodo di crisi economica, pandemica e geopolitica. Si tratta però di una crisi diversa rispetto a quella del 1929 poiché in realtà quella attuale non è scaturita e non è derivata da un crack finanziario".

Persano ha poi sottolineato che "essere partner del Financial Forum è veramente un'occasione molto importante per poter conoscere e confrontarsi tra i Cfo che vivono le medesime esperienze. E’ fondamentale soprattutto per portare l'esperienza di una nuova figura di Cfo, più innovativa: un Cfo che entra nell'azienda sotto forma di outsourcing per risolvere e gestire la situazione attuale".