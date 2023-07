Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica annunciati per PC e console

Atlus ha annunciato due nuovi giochi legati all'universo di Persona, una delle sue serie di giochi di ruolo più di successo. Persona 3 Reload è un remake del terzo episodio e uscirà per Xbox Series e Xbox One (day one su Game Pass), PC, PS4 e PS5. La grafica del gioco è stata completamente ridisegnata, il sistema di combattimento rinnovato, l'audio migliorato. È stato inoltre realizzato per la prima volta il doppiaggio in inglese. L'uscita del gioco è prevista per l'inizio del 2024. Il gioco conterrà esclusivamente quanto mostrato nella versione originale di Persona 3, e non i contenuti aggiunti nelle versioni successive (come Persona 3 Portable per PSP). Persona 5 Tactica riproporrà personaggi e situazioni legate al quinto episodio della serie in chiave da RPG tattico a turni, e uscirà per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, e anche in questo caso il gioco sarà disponibile senza costi aggiuntivi su Xbox Game Pass quando uscirà, il 17 novembre 2023.