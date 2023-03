Almeno sei persone, tra cui una ragazza di 13 anni, hanno perso la vita e altre undici sono rimaste ferite dopo che un autobus è caduto in un dirupo in Perù. Lo ha reso noto la radio Rpp citando le autorità locali, secondo le quali le altre vittime sono due uomini e tre donne. A perdere la vita anche l'autista del bus, 54 anni. Gli undici feriti sono stati trasportati in ospedale.