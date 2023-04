Pesca: debutto per Brodettofest di Fano e brodetti delle Marche a Seafood Barcellona

Uno dei prodotti simbolo della cucina marchigiana, il brodetto, è stato valorizzato al Seafood Expo Global di Barcellona, con la presentazione del BrodettoFest di Fano e i Brodetti della Marche, che si svolgerà a Fano, dall’1 al 4 giugno, a cura della Regione Marche, in collaborazione con il ministero dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare e Forestale. Il ministro Francesco Lollobrigida ha annunciato che sarà a Fano in occasione di BrodettoFest. "E’ fondamentale il lavoro che il collega Mirco Carloni, presidente della XIII Commissione della Camera dei Deputati e l’assessore regionale Andrea Maria Antonini con il presidente Acquaroli stanno portando avanti. E’ molto importante perché agganciare una filiera di valore, cioè vendere un prodotto ad un prezzo più alto perché se ne capiscono le caratteristiche e la qualità, offre la possibilità di sviluppare anche le attività connesse nella filiera, nella pesca in questo caso".

"Un piatto povero della nostra tradizione che il Festival, ventidue anni fa, ha rilanciato anche oltre i confini nazionali. Questo evento ci ricorda quanto sia importante economicamente il settore della pesca e questa Fiera a Barcellona dimostra che alcune flotte sono più all’avanguardia sui sistemi di logistica e di trasformazione del semilavorato di pescato, che in Italia bisogna sostenere" ha sottolineato Mirco Carloni, presidente della commissione Agricoltura della Camera.

"Vogliamo rilanciare, da questo palcoscenico internazionale del mondo ittico, la filiera virtuosa della pesca delle Marche, con oltre 750 imbarcazioni - ha dichiarato l’assessore Antonini - la pesca rappresenta un importante comparto dell’economia regionale. Con la programmazione Feampa (Fondo europeo per la pesca) vorremmo sostenere in modo concreto gli operatori e le imprese, partendo dalla pesca fino ai centri di trasformazione dei prodotti ittici per rafforzare una filiera economica fondamentale".