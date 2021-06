Pescatore di Lampedusa salva 24 migranti, Mediterranea: "Grazie capitano"

"Grazie capitano". Lo scrive sui social Mediterranea Saving Humans postando la foto e l'intervista all'Adnkronos di Vincenzo Partinico, il pescatore di Lampedusa che sabato scorso ha salvato 24 migranti a circa 39 miglia dall'isola. "Lo rifarei altre mille volte" ha detto Vincenzo, ricordando i momenti concitati di quel soccorso. "La legge del mare e dell'umanità valgono di più di qualsiasi ordine dato da persone ciniche che usano il potere per far morire. Noi siamo con te", scrive l'Ong sui social. Intanto, Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, ha chiamato il pescatore. Una telefonata cordiale, un 'abbraccio virtuale' per esprimere "tutto il nostro sostegno" a Vincenzo.