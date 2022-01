Peste suina in Italia, 5 nuovi casi

Salgono a otto i casi di Peste Suina Africana in Piemonte e Liguria, riscontrati in un'area di poche decine di chilometri dell'appennino ligure, al confine tra le province di Alessandria e Genova. Ai tre casi di Peste suina africana, accertati su carcasse di cinghiali nello scorso weekend dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (Izsplv) e confermati dal Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine (Cerep), se ne sono aggiunti altri cinque. I nuovi casi sono stati osservati nei comuni del versante piemontese, tre in quelli del versante ligure (un caso a Isola del Cantone, e due a Ronco Scrivia).

Oggi, intanto, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa hanno inviato una lettera al premier Mario Draghi e al ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli per chiedere che vengano stanziate risorse a sostegno dei comparti danneggiati dalle conseguenze della peste suina e dai provvedimenti per fronteggiarla, a cominciare dagli operatori del settore agricolo.