Petrolio Russia, Borrell: "Su embargo accordo non è sicuro"

L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue: "Posizioni di alcuni Stati membri piuttosto forti"

"Faremo del nostro meglio per sbloccare la situazione. Non posso garantire che accadrà perché le posizioni sono piuttosto forti". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, riferendosi al possibile accordo che prevede un embargo del Blocco europeo sul petrolio russo.

"Alcuni Stati membri affrontano maggiori difficoltà perché sono più dipendenti, non hanno sbocco sul mare" e ricevono il petrolio "solo attraverso oleodotti dalla Russia", ha detto Borrell prima della riunione del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles.