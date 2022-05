Petrolio russo, Draghi: "Accordo su embargo un successo"

"L'accordo è stato un successo, perché immaginare di essere uniti su un embargo di circa il 90% del petrolio russo, fino a qualche giorno fa, non sarebbe stato credibile. È stato un successo completo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio Ue.

Sul cosiddetto price cap "noi siamo stati accontentati, nelle conclusioni c'è un riferimento esplicito al tetto e ora la Commissione ha ricevuto il mandato per studiare la fattibilità del tetto e anche altre questioni" ha spiegato Draghi.

Il summit straordinario del Consiglio europeo "è stato un po' lungo ma con risultati che ci vede abbastanza soddisfatti - ha detto il presidente del Consiglio - Si è parlato di Ucraina, il Consiglio Ue ha riaffermato l'unità d'azione dell'intera alleanza, abbiamo ribadito come la Russia non debba poter vincere la guerra e come l'Ucraina sceglierà la pace che vuole, anche perché forzata non sarebbe sostenibile, posto sia possibile".

VIAGGIO DI SALVINI - Poi, sul possibile viaggio a Mosca di Matteo Salvini, il premier ha risposto: “Da quando si è formato il governo, e io sono stato chiarissimo su questo, l’esecutivo è fermamente collocato nell’Ue e nel nostro rapporto storico transatlantico. Si è sempre mosso in questo binario da quando ha iniziato la sua attività e continua a muoversi” in questo senso. “Questo è quanto”, ha detto Draghi rispondendo a una domanda sull’ipotesi di un viaggio di Salvini a Mosca e sulle notizie di stampa relative a un incontro che il leader della Lega avrebbe avuto con l’ambasciatore russo in Italia. “Mi hanno fatto una domanda al Copasir, in un’audizione circa un mese fa, io ho detto che non voglio entrare nei rapporti che queste persone di governo possono avere. L’importante è che siano trasparenti”.