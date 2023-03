Peugeot: 130 anni al servizio della mobilità

La prima Peugeot in Italia è arrivata nel 1893, esattamente il 2 gennaio.

Si trattava di una Type 3 telaio 25 ordinata dal Conte Gaetano Rossi di Schio, a distanza di 130 anni, Peugeot presenta sul mercato italiano la nuova 408, un’auto dallo stile unico.

Una storia, un interesse che non lasciò indifferente nemmeno Giovanni Agnelli, ufficiale dell’esercito in quel periodo, in servizio a Verona e appassionato di meccanica. Il senatore volle provare quell’auto prima di fondare uno dei più importanti marchi automobilistici italiani.

Una scoperta questa clamorosa, venuta a galla attraverso le ricerche del segretario del Club Storico Peugeot Italia, Fabrizio Taiana: agli inizi del 2000, per consultare i registri di produzione, notò quello che per anni era passata come una vendita fatta in terra francese, la “Rochette” era in realtà Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza.

La Peugeot Type 3 telaio 25 è custodita da decenni al MAUTO di Torino. [

Quella storica vettura era stata consegnata al Signor Rossi alla modica cifra di 5.552,20 Franchi Francesi, l’equivalente di 6 anni di stipendio di un operaio. Le successive ricerche portarono al vero acquirente, il Conte Gaetano Rossi di Schio.

Una scoperta grandiosa perché fino ad allora si riteneva che la prima auto in assoluto a circolare in Italia fosse stata la Panhard & Levassor del Conte Carlo Ginori di Firenze, anno 1984.

Peugeot oggi propone una gamma totalmente rinnovata

Modelli dalla forte personalità, in grado di soddisfare ogni esigenza, il marchio del Leone entro il 2025 presenterà cinque nuovi modelli completamente elettrici, in modo da offrire un’alternativa EV per ogni sua vettura.

L’obiettivo è di effettuare lo switch definitivo dall’endotermico all’elettrico entro il 2030, quando Peugeot venderà esclusivamente auto elettriche.

Entro il 2038, il brand francese punta alla Carbon Net Zero, un traguardo questo che va oltre l’elettrificazione e che prende in considerazione anche i materiali utilizzati per la progettazione e fabbricazione dei prodotti.