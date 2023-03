Peugeot 3008: nuova motorizzazione Plug-In Hybrid da 180 CV

Peugeot 3008 è disponibile anche con la motorizzazione ibrida plug-in da 180 CV. Nel corso del 2023, l’intera gamma del Leone sarà disponibile anche in versione ibrida leggera o alla spina.

Un modello importante per il brand francese, la Peugeot 3008 è stato il primo SUV ad essere eletto Auto dell’Anno, uno sport utility di grande successo disponibile ora con una interessante motorizzazione che si affianca alla Hybrid 225 e alla più potente Hybrid4 (trazione integrale) da 300 cavalli.

Peugeot 3008 Hybrid 180: fino a 60 km in modalità EV

Un motore endotermico, un cuora a quattro cilindri turbo benzina da 1.6 litri capace di sprigionare una potenza di 150 CV, un’unità elettrica da 110 CV per una potenza complessiva di 180 CV. Interessanti le sue prestazioni, il SUV PHEV raggiunge una velocità massima di 215 km/h per uno 0 - 100 km/h in 8,7 secondi.

La batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh le consente di percorrere in modalità full electric, fino a 60 km, per la sua ricarica occorrono circa 7 ore e 50 minuti, mentre in presenza di un caricatore OBC, opzionale da 7,4 kW, il tempo richiesto è di due ore.

Con l’arrivo in gamma della nuova motorizzazione Hybrid 180, è disponibile su tutti i modelli dotati di cambio automatico, il nuovo selettore a impulsi e-toggle, che consente di avere un maggior spazio sul tunnel centrale.

La nuova Peugeot 3008 Hybrid 180 è disponibile in due allestimenti.

Due configurazioni, Active Pack e Allure Pack che offrono la possibilità al cliente di ottenere un consistente risparmio a fronte di un equipaggiamento pressoché completo.