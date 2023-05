Peugeot e-208: la compatta del Leone in formato elettrico

Zero emissioni per la variante elettrica della Nuova Peugeot 208: la 2-08 ha una potenza di oltre 150 CV.

Peugeot 208 nel mese di marzo di quest’anno, ha fatto registrare sul mercato europeo 79.371 immatricolazioni, per un incremento dei consensi, di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Bastano solo questi numeri per far capire la bontà di un progetto vincente, oggi la nuova Peugeot 208 è disponibile anche in una variante completamente elettrificata: la e-208.

Grazie all’ultimo upgrade ricevuto, la e-208 ha beneficiato di un consistente aumento della potenza del propulsore che è passata a 156 CV contro i 136 CV del modello precedente, per una coppia di 260 Nm e un’autonomia di circa 400 km.

L’unità elettrica è supportata da una batteria con una capacità nominale di 51 kWh ed effettiva di 48,1 kWh, che con l’ultimo aggiornamento, registra un consumo medio di energia pari a 12 kW.

Ma è opportuno ricordare anche la ricarica rapida, perché collegata ad una colonnina di ricarica pubblica da 100 kW, la vettura passa dal 20 all’80 per cento di carica, in meno di 25 minuti.

Peugeot e-208: tre modalità di guida

Tre le modalità di guida disponibili sulla Nuova Peugeot e-208 e selezionabili dal pilota:

● Eco: ottimizza l'autonomia

● Normal: ideale per l'uso quotidiano

● Sport: priorità alle prestazioni.

Sono altresì disponibili due modalità di frenata, la prima rende la guida al volante della e-208, del tutto simile a quello della sorella endotermica, la seconda, rende possibile guidare utilizzando un solo pedale, quello dell’acceleratore.

La nuova e-208 ha dimensioni compatte, è lunga 4,06 metri, larga 1,75 metri ed alta 1,45 metri, un modello che, come tutti i modelli di ultima generazione del Gruppo PSA, nasce sulla piattaforma CMP, acronimo di Common Modular Platform, base che può accogliere sia motori termici che elettrici e che offre un maggiore comfort acustico e termico a bordo, minori livelli di vibrazioni ed aiuti alla guida che normalmente sono riservati a segmenti di mercato superiori.

Il frontale della nuova e-208 si caratterizza per la firma luminosa a tre artigli originata dai gruppi ottici full LED, la griglia al centro ospita l’iconico logo della Casa francese.

Al retro una striscia nera collega i fari, rendendo il tutto, più armonico e moderno.