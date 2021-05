Peugeot, per l'e-Expert ora arriva anche la versione a idrogeno

Con l'Hybrid la casa francese conferma la strategia 'Extended power of choice' che permette a ogni cliente di scegliere la motorizzazione più adatta alle sue esigenze di mobilità: con un pieno - che si fa in appena 3 minuti - un’autonomia di oltre 400 km, mentre il volume di carico arriva a 6,1 metri cubi

Nell'ottica di rendere la mobilità dei veicoli commerciali sempre più 'pulita', Peugeot propone - in aggiunta ai modelli termici e 100% elettrici, l'e-Expert Hydrogen: una mossa che permette al marchio di affermarsi come uno dei primissimi costruttori a offrire di serie una versione a zero emissioni alimentata da una pila a combustibile a idrogeno nel segmento dei furgoni compatti, che in Europa vale più di 750.000 unità all'anno. Un modello che, si sottolinea dal brand del gruppo Stellantis, "diventa l'ultimo simbolo della strategia 'Extended power of choice' che permette a ogni cliente di scegliere tra una vasta gamma di motorizzazioni la più adatta alle sue esigenze di mobilità".

Questa versione - che nasce in Francia, a Valenciennes, e poi trasformato in Germania nel centro specializzato Stellantis di Rüsselsheim dedicato alla tecnologia dell'idrogeno - conferma la crescita dell'offerta elettrificata della gamma Peugeot Expert, riaffermata dall'introduzione a fine 2020 di Nuovo e-Expert 100% elettrico, vincitore del premio International Van of The Year all'inizio del 2021 e sesto veicolo del marchio a vincere questo prestigioso premio dal 1992.

A spingere il nuovo furgone a zero emissioni è il sistema 'mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric', composto da una pila a combustibile che produce l'elettricità necessaria alla propulsione del veicolo grazie all'idrogeno a bordo del sistema di serbatoi e una batteria agli ioni di litio ad alta tensione con una capacità di 10,5 kWh che può essere ricaricata dalla rete elettrica e che alimenta anche il motore elettrico in alcune fasi della guida. Il serbatoio di idrogeno - con un pieno in appena 3 minuti - garantisce un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo di omologazione WLTP.

Disponibile in 2 lunghezze (Standard e Long), con le stesse caratteristiche di volume di carico delle versioni Diesel e 100% elettriche, l'e-Expert Hydrogen garantisce un volume di carico fino a 6,1mc e a 1100 kg di carico utile. Nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen sarà inizialmente offerto ai clienti professionisti (con vendita diretta) in Francia e Germania, e i primi veicoli saranno consegnati alla fine del 2021.