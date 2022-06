Pharrell Williams a lavoro per Doodles NFT

Doodles – una delle più popolari collezioni di NFT - ha scelto Pharrell Williams, cantante e stilista di moda statunitense, come Chief Brand Officer. L’annuncio è stato dato ai follower di Doodles durante un evento privato di Doodle-holder presso NFT.NYC. Williams produrrà anche un album ispirato alla NFT intitolato Doodles Records: Volume 1, che sarà lanciato in collaborazione con la Columbia Records. Il cantante di "Happy" non è nuovo al metaverso: qualche tempo fa ha lanciato un marketplace per NFT, piattaforma che offre agli artisti opportunità di entrare – e guadagnare – con la cripto-arte.