Philip Morris, Valentini (Mimit): "Grande soddisfazione per nuovo investimento a Terni"

Per il viceministro al Ministero delle Imprese e del made in Italy: "L’intervento di oggi ha importanti ricadute a livello occupazionale e anche dal punto di vista dell’innovazione"

“Salutiamo con grande soddisfazione il nuovo investimento di Philip Morris in Umbria. L'intervento di oggi ha importanti ricadute a livello occupazionale e anche dal punto di vista dell’innovazione”. Così Valentino Valentini, viceministro al Ministero delle Imprese e del made in Italy, in un videomessaggio inviato in occasione dell’annuncio dell’investimento per l’apertura a Terni del nuovo ‘Disc - Digital information service center’ Umbria, rivolto ai consumatori adulti italiani dei prodotti senza combustione di Philip Morris Italia. Il progetto prevede fino a 150 posti di lavoro a Terni entro il 2023 e un investimento fino a 30 milioni di euro in cinque anni.

“Quella con Philip Morris – ha aggiunto Valentini – è la storia di una collaborazione di successo, un esempio di come investimenti esteri possono dare una spinta alla valorizzazione del made in Italy e al mantenimento e allo sviluppo delle nostre filiere, anche agricole, con risultati importanti per l'economia ma anche per la conservazione dell'ambiente e lo sviluppo delle competenze italiane”, ha concluso.