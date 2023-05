Philip Morris verso un futuro ESG e senza fumo

L'allontanamento di Philip Morris dalle sigarette verso alternative alla nicotina, basate sul vapore, meno dannose, ha collocato la nuova linea di prodotti del gruppo del tabacco "sul podio" in materia di impatto ambientale, sociale e di governance.

L'Integrated Report 2022 di Philip Morris International rivela che il gruppo è sulla buona strada per diventare un'azienda a maggioranza senza fumo entro il 2025, concentrando le proprie risorse sullo sviluppo, sulla convalida scientifica e sulla commercializzazione responsabile di prodotti meno dannosi del fumo.

Gli investimenti ESG sono ora il segmento in più rapida crescita nel settore della gestione patrimoniale. Il termine è arrivato a rappresentare una gamma di approcci agli investimenti: dallo screening negativo (rimozione di settori come il tabacco, la difesa o i combustibili fossili) allo screening positivo (scelta di settori come l'energia pulita), a strategie meno definite che spingono per obiettivi sociali positivi o cambiamento ambientale.

Framework ESG

Sulla base del framework ESG, PMI ha sviluppato otto strategie mirate alle aree di impatto più urgenti dell'azienda. Per accompagnare queste strategie, PMI ha stabilito 11 obiettivi, che costituiscono la base della Roadmap 2025, e 19 indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare i progressi attraverso l'indice di sostenibilità. Ogni KPI è, inoltre, allineato con uno dei due driver: sostenibilità del prodotto (11 KPI) o sostenibilità operativa (8 KPI).

Protocollo KPI ESG

Nel 2022, PMI ha anche pubblicato il primo protocollo KPI ESG, che include la definizione, la metodologia e l'ambito di ciascuno dei KPI dell'indice di sostenibilità per fornire report misurabili, verificabili, coerenti e accurati sui progressi.

In concomitanza con l'ultimo Rapporto Integrato, l'azienda ha pubblicato anche un protocollo aggiornato che tiene conto in particolare degli sforzi intrapresi durante il 2022 per rendere questi KPI ancora più solidi.

Gaurav Jain, analista del tabacco presso Barclays, ha affermato che Philip Morris International “ha il miglior tipo di approccio sulla transizione ESG nel settore” grazie alla sua spinta verso prodotti a rischio ridotto con il suo bastoncino di tabacco riscaldato IQOS e all'acquisizione da 15,7 miliardi di dollari del produttore di sacchetti di nicotina Swedish Match lo scorso anno. Ma ha aggiunto che “l'asticella a cui i fondi ESG inizieranno a guardare al settore è molto alta”, sostenendo che “hanno ancora un lungo viaggio da percorrere prima di poter convincere molte persone che questo è un vantaggio positivo per la società globale”.