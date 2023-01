Philipp Plein: "Con Billionaire elogio il dandy"

Siamo al Principe di Savoia, il salotto esclusivo della Milano bene. E' qui che Billionaire, per il prossimo autunno-inverno 2023, manda in scena il suo dandy moderno. "Questo è un posto storico di Milano - racconta all’Adnkronos Philipp Plein, che dal giugno scorso ha assunto il pieno controllo dell’etichetta - La gente viene qui per incontrare gli amici, fare una chiacchierata o una pausa durante la fashion week. Noi volevamo un posto dove sentirsi a proprio agio".

Billionaire, spiega lo stilista, "è un marchio di nicchia molto particolare che rientra nell’ high-end luxury. Se vuoi crescere in questo segmento devi diventare più commerciale ma noi non vogliamo questo". Ogni capo realizzato da Billionaire è "Made in Italy - assicura Plein - fatto da artigiani di piccoli atelier con il meglio delle eccellenze italiane, dal cachemire di Piacenza ai materiali provenienti da Firenze, dal Veneto, da Napoli e dalle Marche. Abbiamo anche il cachemire di Loro Piana nella collezione. Tutto ha a che fare con l’artigianalità e con il fatto a mano".

La differenza con il brand che porta il suo nome, fa notare lo stilista, è evidente: "Mentre con Philipp Plein sono una rockstar con Billionaire sono un dandy. Il nostro, se paragonato ad altri brand italiani, si può notare come sia sartoriale ma anche molto più colorato e sperimentale, anche se le forme restano classiche". Quanto alla scelta dei modelli in passerella, "come vedete sono tutti over 50 - fa notare Plein - questo perché rappresentiamo il nostro cliente tipo, il dandy. Qui celebriamo il nostro cliente e la sua età. Vogliamo che chi vede i nostri modelli ci si riconosca. Siamo autentici in questo".

Sulla passerella, allestita nel bar dell’hotel Principe di Savoia 18 uscite che spaziano dal tuxedo in velluto agli abiti classici, passando per il full denim look, giacche di paillettes e stampe con scene di caccia. I pezzi forti? Il trench coat di coccodrillo rosso da trecento mila dollari e la giacca di pitone. Focus particolare sulle calzature. "Hanno un grande potenziale di crescita" assicura lo stilista, come le derbys o le sneakers con dettagli in coccodrillo. "Indossare sneakers non significa che devi essere necessariamente sportivo ma puoi apparire come un classico sofisticato - dice Plein -. Al nostro cliente piace il lato dolce della vita, ‘the sweet side of life’: ha una bella macchina, una bella fidanzata e si diverte". Parola di Philipp Plein.

(Di Federica Mochi)