Philippe Krief: nuovo Direttore Ingegneria e Performance Prodotto Alpine

Philippe Krief a partire dal 6 marzo 2023 sarà il nuovo Direttore Ingegneria e Performance del Marchio Alpine. Entrando a far parte del Comitato Direttivo, riporterà a Laurent Rossi.

Philippe Krief porterà in Alpine l’esperienza maturata nel corso della sua carriera in Alpine, il brand sportivo francese ha recentemente annunciato un piano prodotto incredibile, senza precedenti.

Philippe Krief sarà a capo dei due dipartimenti Alpine

Una lunga esperienza quella di Krief, dopo la laurea all’Ecole Nationale Superieure de Techniques Avancées, ha collaborato con Michelin e il Gruppo Fiat, per poi arrivare in Ferrari e Maserati come Direttore Dipartimento Veicoli e Direttore Tecnico per Alfa Romeo.

Philippe approda nuovamente in Ferrari a giugno 2016, esercitando la funzione di Direttore Ingegneria.

Laurent Rossi, CEO di Alpine: “Sono molto contento che Philippe Krief entri a far parte del nostro bellissimo e dinamico team Alpine. La sua esperienza pluriennale nel settore delle auto alto di gamma e sportive sarà una risorsa per la Marca e ci consentirà di realizzare una gamma di prodotti ricca e promettente per raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi, soprattutto sui nuovi mercati. È importante per Alpine prepararsi nelle migliori condizioni a questo momento di svolta della sua storia”.