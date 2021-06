Phonexia lancia Phonexia Orbis, una soluzione rivoluzionaria per l'audio forense dedicata alle forze dell'ordine

BRNO, Repubblica Ceca, 15 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Phonexia, azienda ceca leader nel campo della biometria vocale e della speech analytics, annuncia il lancio del nuovo prodotto rivoluzionario dedicato alle forze dell'ordine, Phonexia Orbis, che consente agli investigatori di eseguire analisi dei dati audio estremamente efficaci.

Frutto della vasta esperienza aziendale maturata con centinaia di progetti di pubblica sicurezza svolti in tutto il mondo, questa esclusiva soluzione software on-premise estrae informazioni sofisticate da una notevole quantità di audio senza difficoltà sfruttando l'abbinamento dell'innovativa biometria vocale con le tecnologie di speech analytics di Phonexia e mostra questi risultati in una moderna interfaccia utente grafica che privilegia le informazioni importanti.

"Ogni singola parte dell'interfaccia utente di Phonexia Orbis è stata progettata pensando agli investigatori. Ora sono in grado di scoprire e collegare informazioni importanti estrapolate da dati audio con solo pochi clic, gestire gli appunti e i risultati in un unico posto, effettuare ulteriori analisi, visualizzare e condividere i risultati con facilità" ha dichiarato Tomáš Bia, Orbis Product Manager di Phonexia.

Nella soluzione sono integrate diverse funzioni specifiche per semplificare al massimo la vita degli investigatori. Tra queste, solo per citarne alcune: gestione dei casi in tutta semplicità, filtraggio automatico dell'oratore, generazione immediata di report, salto automatico delle parti audio prive di parlato e visualizzazione cartografica della rete di facile comprensione.

Oltre a offrire una straordinaria interfaccia incentrata sulle indagini, Phonexia Orbis offre biometria vocale e analisi di riconoscimento del discorso particolarmente precise in quanto sfrutta l'ultima generazione delle più innovative reti neurali profonde di Phonexia. Nelle prossime release, Phonexia Orbis supporterà anche altre tecnologie Phonexia, come l'identificazione della lingua, il riconoscimento del genere e la trascrizione del parlato, per aiutare gli investigatori a risolvere ulteriori sfide investigative.

Per maggiori informazioni su Phonexia Orbis, visitare il sito: www.phonexia.com/orbis

Informazioni su Phonexia

Phonexia è una società di software ceca fondata nel 2006 con l'obiettivo di risolvere le sfide quotidiane del mondo attraverso soluzioni e tecnologie biometriche vocali innovative. Lavorando a stretto contatto con un rinomato gruppo di ricerca vocale della Brno University of Technology (BUT), Phonexia sta trasformando le più recenti scoperte scientifiche in realtà quotidiana grazie a soluzioni di biometria vocale e riconoscimento del parlato molto accurate, basate sull'intelligenza artificiale. Il portafoglio di Phonexia offre soluzioni avanzate per il settore commerciale, come la verifica rapida dei clienti in base alla voce nei centri di contatto, nonché soluzioni per il settore della sicurezza pubblica impiegate in oltre 60 Paesi del mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1530669/Phonexia_Orbis.jpg