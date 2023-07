Piaggio 1: l’e-scooter diventa più performante e dinamico

Piaggio 1 è ora disponibile in una nuova versione più performance.

Grazie ai diversi interventi effettuati sulla Power Unit, il motore elettrico del nuovo Piaggio 1 offre una maggiore potenza.

Il due ruote a zero emissioni è più brillante, semplice e facile da utilizzare, nella versione ciclomotore, la sua velocità è limitata elettronicamente a 45 km/h, la potenza di picco raggiunge 2,2 kW per un incremento significativo in termini di accelerazione rispetto alla precedente generazione, migliore del 14%.

Piaggio 1: lo scooter elettrico agile, leggero e pratico

Sicuro, grazie a una ciclistica solida, accattivante, per via di un look moderno, confortevole, in grado di offrire un’abilità di alto livello e una notevole dotazione tecnologica che include la strumentazione digitale a colori, i fari a LED e il sistema keyless.

Piaggio 1 è l’unico scooter elettrico della sua categoria a disporre di un vano sottosella in grado di contenere un casco full jet.

Tre colorazioni sobrie (Forever Grey, Forever White e Forever Black) e tre livree bicolore (Sunshine Mix, Arctic Mix e Flame Mix), il Piaggio 1 ha la batteria posizionata sotto la sella, estraibile e trasportabile per effettuare la ricarica in ufficio o a casa.

La sua autonomia è fino a 55 km in ECO.