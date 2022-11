Pianeta Studio: “Corso Specialist di Sala Operatoria, una risposta di qualità all’evoluzione Healthcare”

Una metodologia didattica votata all’innovazione che risponde alla necessità di favorire un collegamento diretto tra formazione specialistica e sanità

Bari, 29 novembre 2022 - Il Product Specialist o Specialist di Sala Operatoria è una delle migliori carriere sanitarie emergenti, particolarmente necessaria in ambiti medici tecnologicamente avanzati. I progressi tecnologici legati alla medicina sono in continua evoluzione, con un trend destinato a crescere nel prossimo futuro, di conseguenza, l’offerta di lavoro in questo campo segue lo stesso andamento, rendendo lo Specialist di Sala Operatoria una figura professionale specializzata, sempre più attuale e ricercata.

A questa crescente domanda risponde Pianeta Studio con il Corso Specialist di Sala Operatoria, primo corso in Italia di alta specializzazione in ambito di ingegneria biomedicale del prodotto. Un percorso di studio di spessore per formare operatori competenti che sappiano inserirsi in ambiti multidisciplinari dove è richiesta un’elevata conoscenza dei dispositivi medici di ultima generazione, con attitudine al problem solving e che trova il suo habitat nel mondo dell’assistenza sanitaria, figurando come supporto fondamentale nell’Healthcare.

Lo specialista di prodotto medicale è una figura professionale tecnico-commerciale che si inserisce come collettore tra azienda produttrice e medico: conosce nel dettaglio la tecnologia e il funzionamento dei dispositivi e le raccomandazioni per il corretto utilizzo, effettua attività di training, ricerca e sviluppo, pertanto è in grado di interagire, in modo sempre più efficace ed efficiente, con chirurghi e personale medico, fuori e dentro la sala operatoria.

Storicamente conosciuto come ‘ferrista’, lo Specialista di Sala Operatoria ha, oggi, competenze ed esperienze trasversali che gli consentono di affiancare i clinici nell'esecuzione di complesse procedure chirurgiche, garantendo così la massima qualità operativa; grazie alla presenza dello Specialista di Sala Operatoria, infatti, i medici hanno la possibilità di dedicarsi esclusivamente alla buona riuscita dell’intervento chirurgico, delegando le questioni riguardanti la strumentazione e altre incombenze tecniche. Al contempo, le cliniche potranno implementare la loro offerta grazie a procedure chirurgiche sempre più specializzate.

Il Corso di Specialist di Sala Operatoria di Pianeta Studio è realizzato con la collaborazione di Apta Biomedical e vede coinvolte, come Partners del progetto didattico, le principali aziende multinazionali del settore, quali Medtronic e Nuvasive. Gli allievi, terminato il corso, vengono accompagnati da Pianeta Studio nello sviluppo della propria carriera e nella ricerca di impiego attraverso colloqui con le principali aziende biomedicali.

Quella di Pianeta Studio è una metodologia didattica votata all’innovazione, che risponde alla necessità di favorire un collegamento diretto tra formazione specialistica e mondo del lavoro attraverso processi di apprendimento attivi e flessibili, basati sia sul ‘sapere’ che sul ‘saper fare’. Le sfide che la sanità di oggi si trova ad affrontare sono strettamente legate all’implementazione di risorse umane capaci e all’integrazione delle nuove tecnologie disponibili, al fine di garantire etica, efficienza e appropriatezza delle migliori cure possibili.

