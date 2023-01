Pianeta=Casa, la guida pratica a comportamenti green

Per conoscere la sostenibilità ambientale e imparare a metterla in pratica nei comportamenti quotidiani. Ideata e realizzata: Procter&Gamble Italia, Corepla, Wwf Italia, Aideco e Altroconsumo

Una guida per conoscere la sostenibilità ambientale e imparare a metterla in pratica nei comportamenti quotidiani. Si chiama Pianeta=Casa ed è stata presentata dai partner che l’hanno ideata e realizzata: Procter&Gamble Italia, Corepla, Wwf Italia, Aideco e Altroconsumo. Un viaggio sostenibile suddiviso in due grandi tappe. La prima parte ripercorre gli habitat del Pianeta, ricordando l’importanza della sostenibilità per uno stile di vita che rispetti le capacità rigenerative e ricettive dei sistemi naturali. La seconda parte della guida invece entra nelle abitazioni, stanza per stanza, dove vivere la quotidianità in maniera sostenibile può fare la differenza. E visto che sono le nuove generazioni il futuro del Pianeta, tra le pagine non mancano contenuti dedicati ai giovani, per aiutarli a comprendere il valore della sostenibilità: curiosità, semplici laboratori o brevi quiz.

"Con la guida Pianeta= Casa Impariamo ad essere sostenibili, rinnoviamo il nostro impegno nella promozione di iniziative di educazione ambientale all’interno del programma di cittadinanza d’impresa "P&G per l’Italia". La guida rappresenta un progetto unico, che unisce le competenze di preziosi partner con l’obiettivo di aiutare a comprendere l’importanza di salvaguardare l’ambiente e la promozione di un consumo responsabile. P&G è da sempre impegnata nello sviluppo di innovazioni di prodotto che permettono ai nostri consumatori di avere comportamenti più sostenibili. Spesso le piccole azioni che possono sembrare insignificanti, come chiudere il rubinetto dell’acqua quando ci laviamo i denti o la doccia mentre ci insaponiamo o ancora abbassare la temperatura di lavaggio in lavatrice, hanno un impatto molto grande sul pianeta. Sappiamo infatti che l’85% delle emissioni di CO2 di scopo 3 è generato proprio a casa, durante l’utilizzo dei prodotti ", dice Paolo Grue, presidente e ad Procter&Gamble Italia.

Per Giorgio Quagliuolo, presidente Corepla, "esiste un mandato di missione, progettuale e concettuale, che lega strettamente la nostra attività consortile a quella di tante aziende responsabili con cui da sempre operiamo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un corretto approccio alla raccolta degli imballaggi in plastica. Per questo siamo orgogliosi di essere parte attiva di questa iniziativa, per cui ringraziamo P&G, che intende dialogare con la più ampia audience possibile. Da tempo, infatti, abbiamo compreso quanto sia importante che il cambiamento parta dal basso, dalla partecipazione di ognuno di noi. In questo senso, una guida come Pianeta=Casa rappresenta uno strumento di enorme ausilio affinché sempre più si rafforzi il principio che l’Ambiente va rispettato e protetto sempre, soprattutto nella quotidianità".

"Molte delle nostre scelte quotidiane, come quelle alimentari ed energetiche, hanno un impatto diretto sul nostro Pianeta e sul cambiamento climatico - dice Alessandra Prampolini, dg Wwf Italia - A livello medio mondiale usiamo l’equivalente di quasi 2 Pianeti e senza un rapido cambio di rotta la nostra sopravvivenza e quella delle generazioni future sono rischio. Educare, sensibilizzare e guidare i cittadini verso uno stile di vita sostenibile in linea con le risorse a disposizione del Pianeta è uno dei principali obiettivi che Wwf vuole raggiungere anche grazie al supporto dei propri partners".

"Come Altroconsumo, da sempre siamo convinti che la collaborazione tra consumatori, Ong e player del mercato sia cruciale per affrontare sfide epocali come la conversione in chiave sostenibile di economia e società. Se vogliamo che le persone siano protagoniste del cambiamento, è dunque importante offrire loro innanzitutto informazioni e strumenti utili per cambiare in positivo i propri comportamenti quotidiani", afferma Federico Cavallo, Head of Public Affairs e Media Relations Altroconsumo.

"E' nei gesti quotidiani che si può fare la differenza e anche un corretto utilizzo di prodotti di largo consumo, come i cosmetici, dalla loro formulazione all’uso finale e post-utilizzo può ricoprire un ruolo primario per i nobili scopi della sostenibilità", dice Claudia Riccardi, Consiglio Direttivo Aideco (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia).