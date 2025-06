Pianificazione infrastrutture di trasporto, alla Camera l’esame di diverse mozioni

Nella seduta di martedì 10 giugno l’Aula della Camera ha avviato l’esame di diverse mozioni incentrate su tematiche relative alla pianificazione delle grandi opere, dei trasporti, dei lavori pubblici. La prima mozione sottoposta dal PD è stata illustrata in Aula dall’On. Barbagallo che ha sottolineato diverse criticità. Prima di tutto, il fatto che in tema di infrastrutture manca una visione strategica, oltre alla mancanza di aggiornamenti recenti sui Documenti di mobilità ferroviaria e stradale. Inoltre, viene segnalato che il Ponte sullo Stretto è un’opera ancora ferma tra tanti problemi, così come è ancora ferma al Senato la legge sugli interporti. Infine, non è stato ancora presentato dal MIT il Piano sugli aeroporti annunciato dal Ministro Salvini. Successivamente, è intervenuto l’On. Santillo a illustrare la mozione del Gruppo parlamentare del M5S incentrata su diverse problematiche, prima fra tutte quella del Ponte sullo Stretto, per il quale vengono incrementati i fondi di 2 miliardi di euro, tagliando 1,6 miliardi per i Fondi di sviluppo e coesione di Sicilia e Calabria. Inoltre, sul tema dell’impatto ambientale dei trasporti viene espressa la necessità di diversi interventi: svecchiamento parco auto, interventi sul trasporto pubblico locale, aggiornamento piano nazionale degli aeroporti, creazione di un modello infrastrutturale intermodale e interconnesso. Infine, l’On. Milani (FDI) ha illustrato una mozione della Maggioranza che impegna il Governo su diverse questioni, tra le quali: realizzazione di un piano normativo che dia continuità e visione al sistema infrastrutturale; riduzione del divario infrastrutturale tra le diverse aree del Paese; completamento delle grandi opere tra cui il Ponte sullo Stretto e la linea Torino-Lione; potenziamento del trasporto ferroviario anche regionale; riprogettazione della mobilità in chiave intermodale, a partire dal ruolo di porti, interporti e piattaforme logistiche. Al termine dell’esame delle mozioni presentate, l’Aula della Camera ha approvato soltanto la risoluzione della Maggioranza, mentre le altre sono state respinte.

Link alla mozione completa del PD: https://tinyurl.com/mrymyk7y

Link alla mozione completa del M5S: https://tinyurl.com/59uvb7ra

Link alla mozione completa della Maggioranza: https://tinyurl.com/32ee6y95