Piano arabo per Gaza, dichiarazione congiunta dei Ministri degli esteri

In merito alla ripresa e ricostruzione di Gaza, i Paesi arabi dell’Oic, Organizzazione per la cooperazione islamica, hanno proposto un piano che propone un percorso di ricostruzione di Gaza. In merito a tale iniziativa, i Ministri degli esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per accogliere con favore il piano di ripresa e ricostruzione. In particolare, i Ministri degli esteri dei 5 Paesi sopra citati, affermano che: “Il piano indica un percorso realistico che, se attuato, promette un miglioramento rapido e sostenibile delle attuali catastrofiche condizioni di vita dei palestinesi. Gli sforzi di ripresa e ricostruzione devono basarsi su un solido quadro politico e di sicurezza, accettabile sia per gli israeliani che per i palestinesi. Inoltre, ribadiamo che Hamas non deve più governare Gaza né essere una minaccia per Israele, sosteniamo il ruolo centrale dell’Autorità Palestinese e l’attuazione del suo programma di riforme”. Nel documento, inoltre, vengono lodati gli sforzi di tutte le parti coinvolte e l’importanza del segnale inviato dagli Stati arabi nello sviluppare congiuntamente questo piano di ripresa.

Link alla news completa.