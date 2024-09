Aperti i termini di presentazione delle proposte di progetti di ricerca per il Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM) 2025. Il termine di scadenza per la presentazione delle proposte 2025 è il 25/11/2024. I nuovi settori di primario interesse e i criteri di valutazione delle proposte di progetto di ricerca sono quelli anticipati dal precedente avviso pubblicato in data 01/08/2024,

Per approfondire: https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dg/reparti/v/avvisopnrm/29669.html