Piano pace Usa con 20% Ucraina a Russia, Cremlino: "Una bufala"

"Una bufala". Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito la notizia di un piano americano sulla base del quale sarebbe stato offerto alla Russia il 20% del territorio ucraino in cambio della pace. Un'offerta che, secondo il giornale svizzero Neue Zurcher Zeitung, sarebbe arrivata dal direttore della Cia William Burns.

Entrambe le parti, Russia e Ucraina, avrebbero rifiutato l'offerta. Da parte russa per la certezza di una vittoria. Da parte ucraina, perché non disposti a rinunciare al territorio nazionale. Biden avrebbe tentato la via della proposta di accordo per evitare una guerra prolungata con questa iniziativa. Secondo lo stesso giornale, solo dopo che entrambe le parti hanno rifiutato l'offerta, Biden ha deciso di consegnare i carri armati Abrams all'Ucraina.

Peskov ha poi aggiunto che l'operazione speciale russa in Ucraina continuerà fino a quando non sarà stata garantita la sicurezza del Donbass. "Il Donbass non è ancora completamente protetto e quindi l'operazione militare speciale continua. Dobbiamo proteggere le persone che vivono lì. Finora, questo obiettivo non è stato pienamente raggiunto".