(Adnkronos)

La Gdf sta acquisendo documenti al ministero della Salute relativi al piano pandemico nazionale su mandato della procura di Bergamo. Le Fiamme gialle stanno acquisendo dati anche in Regione Lombardia e presso la Ats di Bergamo e la Asst di Bergamo est. L'acquisizione di documenti punterebbe a verificare se il piano pandemico nazionale del 2017 sia stato un semplice copia e incolla di quello del 2006. In Regione Lombardia le Fiamme gialle sono in particolare negli uffici dell'assessorato al Welfare e i documenti riguarderebbero le disposizioni del piano regionale. La misura rientra nell'inchiesta di Bergamo iniziata con l'apertura di un fascicolo sulla 'mancata' zona rossa di Alzano Lombardo.