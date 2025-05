Piano per l’export, via libera ai primi finanziamenti

"Rafforzare il sostegno all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane e al centro delle priorità del Governo”, ha dichiarato il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani in occasione del via libera del Comitato Agevolazioni presieduto dalla Farnesina alla costituzione di una riserva di 500 milioni di euro sul Fondo 394/81 per una nuova linea di finanza dedicata al sostegno degli investimenti delle imprese italiane nell’area Asia-Pacifico. Un’area che, secondo il Ministro Tajani “rappresenta una componente essenziale del Piano per l’export che punta a dare ulteriore slancio ai rapporti commerciali con tutti i Paesi di quella regione strategica verso i quali esportiamo per un valore di 55,3 miliardi di euro”. Il Comitato, inoltre, ha approvato 247 prestiti agevolati per progetti di internazionalizzazione di PMI per un valore di 109 milioni di euro a favore di 228 imprese.

Link: Piano per l'export