Piano Sky - Flying Piano: l’eccellenza italiana Daniele Bonato tra i protagonisti della cerimonia di chiusura dell’EXPO Dubai

1 Aprile 2022. Dopo 450 repliche all’Expo Dubai nel padiglione internazionale Mission Possible - The Opportunity Pavillion, e quasi 1.000.000 di spettatori, la performance tutta italiana Piano Sky - Flying Piano è stata tra i protagonisti della cerimonia di chiusura dell’Esposizione Universale 2020 il 31 marzo 2021 alla Al Wasl Plaza in diretta televisiva mondiale con, tra gli ospiti, Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Vice Presidente, Primo Ministro e Sovrano di Dubai) e Christina Aguilera.

Un piano volante, per una performance-concerto scenografica e sospesa a mezz’aria, a 4 metri di altezza da terra, che ha accompagnato i visitatori dell’Expo: questa è stata l’idea di performance, poi divenuta realtà, proposta da Daniele Bonato e prodotta dalla compagnia veneta Cardinali Group.

Un originale spettacolo aereo, note tra le nuvole con sonorità del mondo - dai grandi classici a brani più contemporanei - eseguite al piano da una musicista sospesa in aria, per emozionare e parlare a tutti attraverso il linguaggio universale della musica.

È così che per 450 volte dal 20 novembre 2021 al 31 marzo 2022, nel cuore degli Emirati Arabi Uniti, passanti, visitatori e curiosi (tra cui il Ministro degli Esteri Luigi di Maio) hanno potuto sognare con il “flying piano”.

Un’avventura, una sfida (vinta) dal giovane creativo italiano Daniele Bonato.

“A maggio dello scorso anno” spiega Daniele “sono stato contattato dall'Expo per portare Piano Sky - Flying Piano a questo importante evento mondiale: inizialmente è stata richiesta una programmazione di 90 spettacoli, ma visto il riscontro con il pubblico e la viralità dello spettacolo, l'organizzazione ha chiesto di prolungare gli spettacoli fino alla chiusura dell'Expo. Così dal 20 novembre 2021 il Mission Possible - The Opportunity Pavillion, uno dei padiglioni tematici dell'Expo Dubai 2020, è diventata la nostra "casa": abbiamo realizzato 130 giorni di spettacoli con 4 repliche al giorno, il padiglione è stato visitato da più di 1.000.000 di visitatori”.

Cresciuto a Veggiano, piccolo paese in provincia di Padova, classe 1987, sposato con un bellissimo bimbo di 1 anno, pochi anni fa Daniele Bonato ha abbandonato il "posto sicuro" come geometra per mettersi in gioco nel mondo dello spettacolo. “Partito dal nulla nel piccolo garage del papà con le prime opere, attualmente abbiamo una sede in Z.I. Selve di Teolo in provincia di Padova di 500 mq con una squadra di circa 30 persone tra artisti e tecnici. Il 16 dicembre 2018 presento la nuova produzione artistica Piano Sky - Flying Piano, spettacolo con pianoforte suonato dal vivo sospeso in aria con un'illusione visiva unica al mondo. Fin da subito è stato subito un successo: grazie anche a questo spettacolo abbiamo iniziato a macinare km: tutta Italia, Spagna, Andorra, Francia, Germania, Romania, Russia, Bahrein fino ad arrivare negli Emirati Arabi Uniti”.