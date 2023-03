Piano Sociale “Sport di Tutti”: aperte le candidature per gli Avvisi Pubblici “Carceri”, “Inclusione”, “Quartieri”, “Parchi”

Fino al 24 marzo 2023, è possibile accedere alle piattaforme per l’inserimento delle candidature relative ai bandi “Inclusione”, “Quartieri”, “Carceri” e “Parchi”. La partecipazione per i bandi “Inclusione”, “Quartieri”, “Carceri” è aperta a ASD/SSD, Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, per il bando “Parchi” ai Comuni. Di seguito il link per presentare le proprie candidature:

https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html

Il Piano Sociale SPORT DI TUTTI prevede anche un corso di formazione per progettisti e manager dello sport sociale, con approfondimenti su attività e contenuti del Piano, che si terrà martedì 28 febbraio, dalle 17,30 alle 19,30.

Il link per partecipare è il seguente:

link al webinar

sport di tutti