Piano Trump per Gaza, la nota di Palazzo Chigi

In merito alla situazione nella Striscia di Gaza, il Governo ha emesso una nota ufficiale a seguito della proposta del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che, in sintesi, richiede la liberazione degli ostaggi, il ritiro di Israele, il disarmo di Hamas e l’insediamento di un Governo tecnico. Palazzo Chigi dichiara che il piano di Trump, accolto con favore dall’Esecutivo, potrebbe rappresentare una svolta, permettendo di giungere alla fine delle ostilità e a un accesso umanitario pieno e sicuro per la popolazione civile palestinese. Nel comunicato, inoltre, si legge che l’Italia è pronta a fare la sua parte in stretta collaborazione con gli USA, i partner europei e della Regione nel processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo della Striscia di Gaza. Il Governo italiano esorta tutte le parti a cogliere questa opportunità accettando il Piano, specie Hamas, che ora ha la possibilità di rilasciare gli ostaggi e accettare di non avere alcun ruolo nel futuro di Gaza. In Medioriente è possibile una pace giusta e duratura con uno Stato d’Israele e uno Stato di Palestina che convivano in pace e sicurezza, si legge nella parte conclusiva della nota di Palazzo Chigi.

Il comunicato del Governo