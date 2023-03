Piantare alberi in città per salvare vite?

Quella del 2022 è stata l’estate più calda mai registrata in Europa, e sono molti gli effetti negativi di una tendenza che non sembra arrestarsi. Tra questi, una vera e propria esplosione dei decessi dovuti alle alte temperature, soprattutto nelle città. Gli esperti del Barcelona Institute for Global Health, in Spagna, con un articolo su “The Lancet”, propongono una soluzione: piantare alberi. Un aumento del 30% della loro quantità farebbe infatti scendere il termometro di circa 0,4 gradi, salvando molte vite.