Piazza Affari al test dei 27 mila punti

Chiusura positiva per le borse europee grazie alle indicazioni arrivate dai listini Usa, spinti dalle trimestrali e dal boom delle azioni Tesla. A Piazza Affari il Ftse Mib ha segnato un +0,58% fermandosi a 26.970,95 punti mentre lo spread tra i nostri Btp ed i decennali tedeschi, i Bund, è salito del 3% a 106 punti base.

Questa mattina il Ministero dell’economia ha collocato Btp short e indicizzati a 30 anni: il primo titolo ha evidenziato un rendimento in aumento di 9 centesimi al -0,23 per cento mentre nel caso del secondo il dato si è attestato al -0,16%.

Sul paniere principale focus sulle azioni Ferrari (+0,4%) che oggi hanno aggiornato il massimo storico a 208,3 euro. Attenzione però, perché la seduta odierna ha visto la formazione di una “shooting star”, un pattern delle candlestick che troviamo alla fine di un trend rialzista e che preannuncia, con il suo corpo di candela contenuto e la lunga ombra superiore, un’inversione di tendenza.

Le performance migliori del Ftse Mib sono state registrate da Pirelli e Interpump, salite rispettivamente del 2,5 e del 2,21 per cento. Giornata di acquisti anche per STMicroelectronics (+1,46%), favorita dagli acquisti sul Nasdaq, e UniCredit (+1,46%), in rosso ieri dopo la fine delle trattative per l’acquisizione di Banca MPS (+1,48%).

Secondo indiscrezioni, il Ministero dell’Economia punterebbe a ricapitalizzare l’istituto senese tramite un’operazione di mercato. In particolare, l’intenzione sarebbe quella di mettere in campo un aumento di capitale da 3,5-4 miliardi.

La performance peggiore tra i 40 titoli a maggiore capitalizzazione è stata registrata da Campari (-4,21%), vittima delle prese di beneficio dopo la pubblicazione dei conti relativi i primi nove mesi. L’utile lordo rettificato si è attestato a 343,3 milioni, +56,1% rispetto ai primi nove mesi del 2020, mentre le vendite nette sono salite del 22,9% a 1,57 miliardi. (in collaborazione con money.it )