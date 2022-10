Piazza Affari ancora giù, bene Moncler

Nuova giornata negativa per Piazza Affari, ma con perdite lievemente ridotte dopo che la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha assicurato che l'economia dell’area euro non è in recessione. La stessa Banca centrale europea, però, ha iniziato a discutere del ritiro del Quantitative Easing, il programma di acquisti di bond la cui fine porterà alla riduzione del portafoglio di titoli della Banca.

Secondo Louise Dudley, Global equities portfolio manager di Federated Hermes la congiuntura economica è negativa e l'unico aspetto positivo è che “una fase di debolezza si porta dietro banche centrali più aggressive e aumenti dei tassi d'interesse meno ripidi”.

Il Ftse Mib chiude perdendo l’1,27%, a 20.466,77 punti. Tensione sui titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che cresce, aggirandosi ora attorno ai 245 punti base, mentre il rendimento decennale dei titoli ha toccato il picco del 4,8%.

Sul listino principale di Piazza Affari vanno male le compagnie maggiormente attive nel risparmio gestito, con Azimut Holding che perde il 5,60%. Male anche i petroliferi, vista la discesa del prezzo del petrolio tra Brent e Wti. Eni perde l’1,50%, Saipem il 4,05%, Tenaris il 4,69%. Giù anche Leonardo (-4,72%), Amplifon (-3,19%) e Fineco (-3,83%).

Tra le società di lusso, invece, va bene Moncler (+2,77%), in scia al dato sul fatturato dei primi nove mesi del 2022 di LVMH, in crescita del 28% e migliore delle attese. Si salvano, poi, Pirelli (+0,44%) e Campari (+0,39%).