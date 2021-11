Piazza Affari, banche ed energetici travolti dalle vendite

Chiusura di settimana particolarmente negativa per Piazza Affari schiacciata, come del resto tutti i listini europei, dalla comparsa della nuova variante sudafricana che potrebbe rendere meno efficaci gli attuali vaccini.

“Le paure degli addetti ai lavori sono legate al fatto che la nuova variante possa alimentare una accelerazione dei contagi in molti paesi e mettere fortemente sotto pressione i sistemi sanitari, eludendo potenzialmente le difese dei vaccini e complicando gli sforzi per riaprire le economie e risolvere i problemi di colli di bottiglia nel sistema degli approvvigionamenti”, ha commentato Filippo A. Diodovich, Senior Market Strategist di IG.

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso in rosso del 4,6% a 25.852,99 punti, sono due i settori maggiormente colpiti dagli ordini di vendita: quello bancario e quello energetico. Per quanto riguarda il primo, UniCredit ha segnato un -6,9%, Intesa Sanpaolo un -5,75% e Banco BPM un -5,81%.

Nel caso del secondo, che si è trovato a fare i conti con un Brent in caduta libera (-10,4% a 72,5 dollari al barile), segnaliamo il -7,08% di Tenaris, il 6,23% di Eni ed il -4,99% di Saipem.

Telecom Italia ha limitato le perdite con un -0,72% dopo la notizia della disponibilità dell’Ad Gubitosi a fare un passo indietro per agevolare l’offerta di KKR mentre Diasorin, che produce test per misurare la presenza di anticorpi contro il Covid, ha terminato con un +5,55%.

Poco mosso lo spread a 128 punti base: in genere in controtendenza rispetto all’andamento delle piazze azionarie, il differenziale Btp-Bund oggi ha potuto fare affidamento sul nuovo minimo storico registrato nell’asta di Bot. Questa mattina il Tesoro ha collocato Bot a sei mesi per 5 miliardi di euro al -0,563%, meno 1 punto base rispetto all’asta di ottobre. (In collaborazione con money.it).