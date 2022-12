Piazza Affari brinda all’inflazione Usa in calo

L’inflazione in calo negli Stati Uniti porta al rialzo le Borse europee. A novembre l’indice americano dei prezzi al consumo frena più del previsto ed è al 7,7% annuo. Questo può influire sulle prossime decisioni della Fed, soprattutto in relazione agli interventi previsti sui tassi d'interesse, che potrebbero crescere meno del previsto.

A Milano il Ftse Mib guadagna l’1,37% e chiude a 24.636,94 punti. In lieve rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, viaggiando attorno ai 188 punti base. In calo, invece, il rendimento del titolo decennale, che si aggira intorno al 3,75%. Sul listino principale di Piazza Affari in positivo Stm (+3,48%), Pirelli (+4,17%), Unicredit (+1,31%), Intesa Sanpaolo (+1,57%), Amplifon (+1,96%) e Banco Bpm (+4,05%). Quest’ultima ha chiuso un’operazione Reverse ABB e ha acquistato fino all'1,97% circa di azioni ordinarie.

Bene Generali (+1,04%), che ha aggiornato la comunità finanziaria sull’applicazione dei nuovi principi contabili e sull’integrazione di Cattolica, di cui ha acquisito il controllo nel 2021. Miglioreranno la visibilità e la prevedibilità degli utili generati e l’operazione con Cattolica starebbe portando a risultati decisamente più positivi del previsto.

In coda, invece, Hera (-0,47%), Italgas (-0,27%) e Snam (-0,33%). In calo, infine, anche Tim (-0,29%). Giovedì si dovrebbe tenere un vertice tra il governo Meloni e i rappresentanti dei primi azionisti della compagnia, quindi Vivendi e Cassa Depositi e Prestiti. Si discuterà dei prossimi passi dopo il recente stop all'offerta sulla rete. Il sottosegretario Alessio Butti ha detto che l’esecutivo vuole rilanciare l’azienda e puntare sulla “Rete Nazionale”, che sia “unica” o no. (in collaborazione con Money.it)