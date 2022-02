Piazza Affari centra il rimbalzo, BPER Banca spicca il volo

L’allentamento delle tensioni geopolitiche, nel giorno dell’incontro tra il cancelliere tedesco Scholz e Vladimir Putin le truppe russe al confine ucraino hanno iniziato le operazioni di ritiro, ha permesso alle borse europee di rimbalzare dopo il selloff di ieri.

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib è salito del 2,09% a 26.967,98 punti, gli acquisti si sono concentrati in particolare su un comparto bancario che ha capitalizzato il via libera del Fondo interbancario di tutela dei depositi all’offerta ricevuta da BPER Banca (+9,15%) per l’80% di Banca Carige (-0,1%).

“Nella riunione del 14 febbraio 2022, gli Organi statutari del FITD hanno approvato all’unanimità un intervento preventivo in favore di Banca Carige [...] per un importo pari a 530 milioni di euro nella forma del versamento in conto capitale da parte del FITD a favore di Carige”.

L’operazione prevede l’acquisto a prezzo simbolico della partecipazione detenuta dal FITD e dallo Schema volontario in Carige (circa 80%) e del prestito subordinato emesso da Carige nel 2018 per un corrispettivo di 5 milioni di euro.

Nel comparto, giornata all’insegna dello shopping anche per Banco BPM (+2,89%), che in attesa di novità da Piazza Gae Aulenti ha incassato la promozione di Morgan Stanley ad “overweight” con prezzo obiettivo in aumento di 1 euro a 4,2, Intesa Sanpaolo (+3,09%) e UniCredit (+2,13%).

A causa del ritracciamento del petrolio, il future sul Brent perde il 3,8% a 92,8 dollari, Eni ha lasciato sul campo l’1,14% mentre le azioni Saipem hanno chiuso con un +0,53%. Il Tribunale di Algeri ha condannato la società, che presenterà appello con sospensione degli effetti della sentenza, a pagare un’ammenda e risarcimenti danni per importi complessivamente equivalenti a circa 192 milioni di euro.

In positivo nella prima parte, lo spread Btp-Bund ha ritracciato in corrispondenza dell’allentamento delle tensioni geopolitiche fermandosi a 166 punti base (-0,4%). (in collaborazione con money.it)