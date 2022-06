Borsa Milano oggi, Piazza Affari chiude debole

Seduta altalenante per le borse europee in generale e per Piazza Affari in particolare che, dopo una partenza negativa ed un recupero in corrispondenza del giro di boa, ha terminato la giornata sotto la parità.

Un sostegno per il Ftse Mib, che ha chiuso a 21.682,52 punti (-0,49%), è arrivato dal comparto delle aziende di pubblica utilità: Terna ha terminato in aumento del 3,45%, Hera ha segnato un +2,09%, A2A un +1,57% ed Enel un +1,33%.

Le due performance migliori sul paniere delle blue chip sono state registrate da Amplifon e da Diasorin, salite rispettivamente del 7,93 e del 5,87 per cento.

All’indomani del -21,5% che ha fatto da corollario alla presentazione dei termini dell’aumento di capitale, anche oggi le azioni Saipem (-8,07%) hanno messo a segno la performance peggiore del listino principale.

In rosso anche le azioni Monte dei Paschi di Siena (2,99%) in scia della presentazione del nuovo piano. La società ha fatto sapere che i proventi dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro saranno utilizzati per finanziare il nuovo piano strategico. Tra gli istituti maggiori, Bper Banca è scesa del 4,81%, UniCredit del 3,95% e Banco Bpm del 2,93%.

Nel comparto dei titoli di Stato, lo spread Btp-Bund non ha fatto registrare variazioni di rilievo confermandosi a 193 punti base. Nel quarto ed ultimo giorno dedicato agli investitori istituzionali, il Btp Italia ha raccolto 2,18 miliardi di euro. Aggiungendoli ai 7,24 miliardi di euro raccolti tra il pubblico retail, il totale emesso si è attestato in quota 9,4 miliardi di euro. (In collaborazione con Money.it)