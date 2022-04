Piazza Affari chiude debole, Saipem spicca il volo

Giornata positiva per le piazze finanziarie europee mentre Milano è rimasta indietro, il Ftse Mib ha terminato in calo dello 0,29% a 24.805,62 punti, a causa della debolezza del comparto delle aziende di pubblica utilità: Snam ha terminato con un -3,25%, Terna ha perso il 2,31%, Hera ha segnato un -1,86% ed Enel è scesa dello 0,89%.

In rosso, nonostante il future sul Brent salga di un punto percentuale a 107,4 dollari al barile, anche le azioni Eni (-1,6%). Tenaris (-0,23%) ha invece chiuso in sostanziale parità mentre Saipem è stata la gran protagonista di giornata con un +11,8%.

Il gruppo di attrezzature per l'industria petrolifera e del gas ha chiuso i primi tre mesi con ricavi in aumento di 20 punti percentuali a 1,94 miliardi di euro ed un Ebitda che, su base adjusted, è passato da 88 a 145 milioni.

Giornata positiva anche per Pirelli (+2,63%), che ha capitalizzato i numeri della tedesca Continental, e tra i bancari nuova giornata di guadagni per l'accoppiata formata da Banco Bpm e da Bper Banca, salite rispettivamente dello 0,95 e del 0,67 per cento.

Segno meno per Telecom Italia (-0,73%), che ha annunciato che la controllata brasiliana Tim Sa ha perfezionato l’acquisizione, insieme a Telefônica Brasil e Claro, degli asset mobili del Gruppo Oi per un controvalore complessivo di circa 7 miliardi di reais.

“L’operazione -riporta la nota della società- creerà sul mercato brasiliano un nuovo equilibrio infrastrutturale, in cui saranno presenti tre principali operatori che garantiranno un elevato livello di competizione, benefici ai clienti e investimenti adeguati per lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni e la digitalizzazione del Paese”. (in collaborazione con Money.it)