Piazza Affari chiude in calo, utilities in controtendenza

Seduta negativa per l'azionario europeo, in rosso dopo i nuovi allarmi sull'andamento dei prezzi arrivati da importanti esponenti della Federal Reserve, le probabilità che nel meeting di maggio i tassi siano rialzati di mezzo punto percentuale sono all'80%, e delle nuove sanzioni alla Russia (per ora c'è lo stop agli acquisti di carbone ma il momento in cui l'Europa smetterà di acquistare anche gas e petrolio sembrerebbe avvicinarsi).

A Milano, dove il Ftse Mib si è fermato a 24.960,38 punti (-0,86%), le performance peggiori sono state registrate dal terzetto formato da Stmicroelectronics (-5,34%), Interpump (-5,17%) e Stellantis (-3,68%). In rosso anche le banche, con il -2,84% di UniCredit ed il -2,53% di Intesa Sanpaolo.

Meno 0,89% per Telecom Italia, penalizzata dallo stallo delle trattative con Kkr, che condiziona un’offerta all’espletamento della due diligence (la società intende invece concedere un esame approfondito dei conti solo dopo la presentazione un'offerta vincolante).

Tra i titoli in positivo troviamo le aziende di pubblica utilità con il +2% di Enel, il +2,13% di Terna ed il +0,79% di A2A. Bene anche gli energetici (+0,49% di Eni e +0,83% di Tenaris) grazie ad un greggio poco mosso a 107,5 dollari al barile.

Decisa contrazione per lo spread Btp-Bund, sceso oggi del 7% a 145 punti base. (in collaborazione con Money.it)