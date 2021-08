Piazza Affari chiude positiva dopo Powell

L’attesa è finalmente finita: Jerome Powell ha parlato a Jackson Hole. E, stando a quella che è stata la chiusura di settimana delle borse europee, il messaggio arrivato dalla cittadina del Wyoming è piaciuto agli operatori (che probabilmente si aspettavano toni maggiormente da “falco”).

Nel corso del suo intervento il n.1 della Fed ha rimarcato i progressi fatti dall’economia reale preannunciando che, entro la fine dell’anno, potrebbe iniziare il tanto temuto “tapering”, la progressiva riduzione degli stimoli di emergenza. Ad essere particolarmente apprezzata è stata la postilla secondo cui il tapering potrebbe essere rinviato nel caso in cui la variante Delta dovesse fare più danni del previsto e la notazione che, in qualunque caso, il tapering non rappresenta un segnale “che il rialzo dei tassi è vicino”.

In questo contesto, l’ultima seduta della settimana del Ftse Mib si è chiusa in rialzo dello 0,56% a 26.006,63 punti. La palma di top performer del listino delle blue chip è appannaggio delle azioni STMicroelectronics (+2,14%), spinta dall'indiscrezione secondo cui la Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC, che da sola detiene il 31% del mercato) starebbe per annunciare un incremento dei prezzi, seguono Diasorin (+1,99%) e Banco BPM (+1,67%). Tra gli istituti di credito, seduta positiva anche per BPER Banca e Intesa Sanpaolo (+1,58 e +0,59 per cento).

Fuori dal paniere principale, seduta positiva per Brunello Cucinelli (+3,28%), che ha chiuso il primo semestre con ricavi a 313,8 milioni (+7,7% rispetto al pari periodo 2019) ed annunciato di attendersi un +20% nel 2021, e per le azioni Juventus (+1,23%), spinte dall'effetto positivo sui conti innescato dall’addio di Cristiano Ronaldo.

Lo spread Btp-Bund ha fatto registrare un contrazione di quasi il 2% a 106 punti base. Oggi il Ministero dell’economia ha collocato Bot a sei mesi per 6,5 miliardi di euro con un rendimento sostanzialmente stabile (+1 punto base al -0,519 per cento). (in collaborazione con money.it).